Белый дом будет работать со спецпрокурором по делу о хранении Байденом секретных файлов

Белый дом будет работать со специальным прокурором Робертом Хёром по делу о хранении Джо Байденом секретных файлов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что Минюст СШа ведет расследование о ненадлежащем хранении президентом страны материалов. Ранее об этом публику уведомил юридический советник главы государства Ричард Заубер. В Белом доме пояснили, что министерство юстиции заранее не предупреждало политика о своем постановлении о назначении спецпрокурора по делу.
Да, это верно. Мы не были предупреждены заранее и узнали на пресс-конференци. Нас не предупреждали заранее. Это я могу подтвердить.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В администрации полагают, что тщательная проверка должна показать, что секретные документы были непреднамеренно помещены в неподходящее для этого место, а американский президент и его юристы действовали без промедления после обнаружения данной ошибки".
США заявили, что рассмотрели бы возможный запрос Бразилии на экстрадицию Болсонару.
Фото и видео: Белый дом
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