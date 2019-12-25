Стали известны основные положения рекомендаций Минздрава по вакцинации

Ревакцинацию можно проводить всеми зарегистрированными препаратами.

Комитет по здравоохранению Петербурга получил рекомендации Минздрава РФ "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". Пресс-служба ведомства рассказала об основных положениях в документе.

Вакцинировать переболевших граждан и ранее вакцинированных можно людьми вакцинами для профилактики COVID-19, которые зарегистрированы в России, в соответствии с инструкциями к препаратам.

До сих пор не известно до конца, насколько вакцина предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. В связи с этим нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.

Вакцинация и ревакцинация, согласно рекомендациям ВОЗ, делится на "рутинную" и "экстренную". Так как сейчас в России обстановка является неблагоприятной, действует второй режим. Его не снимут, пока 60% взрослого населения не вакцинируется, то есть не сформируется коллективный иммунитет. Когда показатель будет достигнут, вакцинация будет проводиться раз в год. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации.

У переболевших коронавирусом клеточный и гуморальный ответ сохраняется в среднем в течение 6 месяцев. К 9-12 месяцам он угасает.

Если гражданин сдал тест на антитела и они не определились, можно повторно вакцинироваться через 6 месяцев другим препаратом. Если антител нет и после этого, то его нужно детально обследовать на наличие иммунодефицита.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с этой недели в Петербурге начнется ревакцинация от коронавируса.

Фото: Piter.TV