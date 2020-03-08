С этой недели в Петербурге начнется ревакцинация от коронавируса

Повторную прививку смогут сделать те, кто вакцинировался полгода назад и более.

Стало известно, когда в Петербурге начнется ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города в своем Telegram-канале.

Повторную прививку можно будет сделать уже на этой неделе. Завтра в комитете пройдет совещание с представителями районов, на котором будут обсуждаться организационные вопросы.

В Минздраве пришли к выводу, что делать повторую прививку можно спустя полгода после первичной вакцинации. Когда уровень заболеваемости спадет, делать вакцину нужно будет только раз в год. В центре им. Гамалеи, где была разработана вакцина "Спутник V", объяснили, что при столкновении с штаммом "Дельта" эффективность препарата снижается в 2,6 раз.

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