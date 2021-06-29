Названа эффективность "Спутника V" против индийского штамма

Эффективность вакцины снижается в 2,6 раз против данной мутации

Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что эффективность российского препарата от коронавируса "Спутник V" против индийского штамма составляет порядка 90 процентов. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, эффективность вакцины снижается более чем в 2,5 раза против данной мутации.

Мы видим, что в отношении штамма "дельта" есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении "Спутник V. Денис Логунов, Замдиректора Центра имени Гамалеи

Специалист считает, что в РФ из-за небольшого числа вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции COVID-19.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что Центр имени Гамалеи сможет изменять вакцины от COVID-19 за неделю при появлении новых штаммов болезни. По его словам, для этого должна быть обязательно зарегистрирована векторная технология. Отмечается, что антитела у вакцинированных "Спутником V" более активно ведут борьбу с вирусом, чем у переболевших людей.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"