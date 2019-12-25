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Гинцбург: изменение вакцины при мутации COVID-19 может занять неделю
Сегодня, 14:06
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Гинцбург: изменение вакцины при мутации COVID-19 может занять неделю

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Для этого должна быть зарегистрирована векторная технология.

Центр имени Гамалеи сможет изменять вакцины от COVID-19 за неделю при появлении новых штаммов болезни. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург в интервью "России-1".

По его словам, для этого должна быть обязательно зарегистрирована векторная технология.

Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты.

Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи

Эксперт также добавил, что антитела у вакцинированных "Спутником V" более активно ведут борьбу с вирусом, чем у переболевших людей. По словам Гинцбурга, "клетки памяти" могут защитить организм от COVID-19, однако антитела эффективнее против новых мутаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых жителей РФ.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, александр гинцбург, вакцина от коронавирус, центр имени гамалеи
Категории: Новости России, Лента новостей,

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