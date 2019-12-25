Жюльен Денорманди объяснил, что Франция будет вести с РФ переговоры на этот счет.

Власти Франции заявили, что считают шампанское чисто французским наименованием. Такое заявление в эфире местного СМИ Sud Radio сделал глава министерства по сельскому хозяйству Жюльен Денорманди. Чиновник уточнил, что Париж продолжит вести переговоры с Москвой по условиям его использования на российском рынке.

Слово "шампанское" имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями РФ. Жюльен Денорманди, министр сельского хозяйства во Франции

Напомним, что 2 июля Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, касающийся оборота винодельческой продукции в РФ. Изменения гласят о том, что использовать термин "шампанское" можно будет по отношению к напиткам, произведенным на территории РФ. Остальную продукцию следует именовать "игристыми винами".

Еврокомиссия выступила против закона о виноделии в России.

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