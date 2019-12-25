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Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Сегодня, 15:47
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Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией

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Власти страны пошли на такой шаг из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.

Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел государства Мария Голубева в своем Twitter.

Укрепление границы начинается немедленно.

Мария Голубева, глава МВД Латвии

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы.

Фото: pixabay.com

Теги: граница белоруссии, латвия, мария голубева, нелегальная миграция, режим xc
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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