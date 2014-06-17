Боевик "Красное уведомление" стал самой популярной премьерой на Netflix

Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот.

Комедийный боевик "Красное уведомление" показал лучший старт за всю историю Netflix. Об этом в Twitter рассказал актер Райан Рейнольдс.

Вау! У "Красного уведомления" крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравляю всю команду! Написал он

Премьера боевика состоялась на Netflix 12 ноября. Его можно посмотреть с русским дубляжом и субтитрами. Режиссером фильма выступил Роусон Маршалл Тёрбер. Главные роли исполнили Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот.

По сюжету агент ФБР отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире. Помогать ему в этом непростом деле будет Нолан Бут – второй самый разыскиваемый похититель произведений искусств в мире.

Этот фильм стал самым дорогим у Netflix. По данным Forbes, бюджет картины достиг 200 млн долларов. В частности, гонорар только Райана Рейнольдса составил 20 млн долларов.

Видео: YouTube / Netflix Russia