На Netflix вышел комедийный боевик "Красное уведомление"

Этот фильм стал самым дорогим у стрим-сервиса.

На Netflix состоялась премьера комедийного боевика "Красное уведомление". Главные роли в нем исполнили Райан Рейнольдс, Галь Гадот и Дуэйн Джонсон.

Сюжет рассказывает об агенте ФБР, который отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире. Помогать ему в этом непростом деле будет Нолан Бут – второй самый разыскиваемый похититель произведений искусств в мире.

"Красное уведомление" признан самым дорогим фильмом Netflix. По данным журналистов, бюджет картины может достигать 200 млн долларов. В частности, гонорар только Райана Рейнольдса составил 20 млн долларов. Примерно столько же получила Галь Гадот. Зарплата Дуэйна Джонсона может быть еще выше, так как он выступил в роли актера и продюсера в этом проекте.

На Netflix фильм доступен с дубляжом и русскими субтитрами.

Ранее в прокат вышел фильм "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли.

Видео: YouTube / Netflix Russia