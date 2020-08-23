Боевик "Красное уведомление" стал самым дорогим фильмом Netflix

Бюджет картины может достигать 200 млн долларов.

Голливудский актер и продюсер Дуэйн Джонсон, исполняющий одну из главных ролей в боевике "Красное уведомление", назвал его самым дорогим фильмом Netflix. Об этом пишет Forbes.

По данным журналистов, бюджет картины может достигать 200 млн долларов. В частности, гонорар только Райана Рейнольдса составил 20 млн долларов. Примерно столько же получила Галь Гадот. Зарплата Дуэйна Джонсона может быть еще выше, так как он выступил в роли актера и продюсера в этом проекте.

Если информация о бюджете фильма подтвердится, то он встанет в один ряд с такими блокбастерами, как "Форсаж 9" (бюджет 225 млн долларов), "Черная вдова" (200 млн) и "Дюна" (165 млн).

По сюжету "Красного уведомления" агент Интерпола отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире. Помогать ему в этом непростом деле будет Нолан Бут - второй самый разыскиваемый похититель произведений искусств в мире.

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Видео: YouTube / Netflix Russia