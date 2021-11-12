В прокат вышел фильм "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли

Главная героиня страдает от синдрома взрывающейся головы.

В российский прокат вышла фантастическая драма "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли. Режиссером выступил обладатель "Золотой пальмовой ветви" Апичатпонг Вирасетакун.

По сюжету главная героиня Джессика страдает от синдрома взрывающейся головы. Однажды она с ужасом вскакивает с постели из-за оглушительного шума, напоминающего ближний грохот выстрелов боевой техники. Позже она попросит звукорежиссера Эрнана воссоздать терзающую ее слух, но незаметную для остальных аудиовспышку. Героиня хочет понять природу мучительного шума, чтобы снова спать спокойно. Эрнан, с которым женщина успела подружиться, и вовсе исчезает бесследно. На студии такого человека никто никогда не видел.

В фильме синдром взрывающейся головы оказывается ничем иным, как аудиальным порталом в призрачное измерение. В какой-то момент Джессика начинает понимать, что таким образом с ней пытается заговорить само прошлое, утратившее связь Землей и человечеством.

Ранее в прокат вышла драма "Вкус жизни" с Николаем Костером-Вальдау.

Видео: YouTube / iVideos