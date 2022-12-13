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A24 выпустила трейлер комедии о мире искусства с эксцентричной Тильдой Суинтон

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релиз картины запланирован на 4 августа.

Американская независимая студия A24 поделилась в социальных сетях трейлером новой комедии Problemista, в которой одну из главных ролей сыграла актриса Тильда Суинтон. Фильм стал режиссёрским дебютом для Хулио Торреса, который так же исполнил главную роль в картине. Сюжет расскажет о начинающем дизайнере игрушек по имени Алехандро. Он приехал из Сальвадора в Нью-Йорк, где пытается воплотить свои мечты и необычные идеи. В какой-то момент у мужчины начинает заканчиваться раьочая виза и ему грозит депортация из страны. В этот момент мужчина решает, что хочет остаться в США, поэтому устраивается ассистентом эксцентричного аутсайдера в мире искусства - Элизабет. Официальная премьера проекта намечена на территории США на 4 августа.

Вышел первый трейлер Assassin"s Creed Mirage с демонстрацией игрового процесса.

Фото и видео: YouTube / A24

Теги: комедия, тильда суинтон, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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