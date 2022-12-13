Вышел первый трейлер Assassin's Creed Mirage с демонстрацией игрового процесса

Игра выйдет в свет с 12 октября.

На официальной презентации PlayStation Showcase компания Ubisoft представила зрителям первый геймплейный трейлер новой части компьютерной игры Assassin"s Creed Mirage. Авторы рассказали о том, что возвращают сагу к ранним выпускам, так как делают упор именно на паркуре и режиме скрытности, а не на прямых столкновениях с противниками. В ролике создатели продемонстрировали главного героя истории по имени Басим. В кадре персонаж перемещается по нескольким локациям, расправляется с врагами и использует шест для прыжков (Pole Vault). Среди новых возможностей, которые можно увидеть в ролике такой навык как "Фокус ассасина". Он позволяет отмечать и убивать несколько целей подряд. Официальный релиз проекта намечен на 12 октября 2023 года. Игра выйдет на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. В настоящее время пользователи могут предварительно заказать игру. Стоимость стандартного издания составляет 50 евро.

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Фото и видео: YouTube / IGN