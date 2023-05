505 Games показала на PlayStation Showcase трейлер Ghostrunner 2

Проект будет доступен для игроков уже в 2023 году.

На официальной презентации PlayStation Showcase 2023 издательство 505 Games представило свой новый компьютерный проект Ghostrunner 2 — паркур-экшен в мире киберпанка. В настоящее время авторы не раскрыли дополнительные подробности игры, но объяснили, что сиквел планируется выпустить для широкой аудитории уже в текущем году. Он будет продолжать собой идею первой части, в которой происходили моментальные убийства при невероятно стремительном игровом процессе. Напомним, что первая часть Ghostrunner вышла в свет осенью 2020 года и стала большим успехом для студии-разработчика One More Level. Многие пользователи сравнивали проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.

Фото и видео: YouTube / PlayStation