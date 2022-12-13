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В сети появился новый геймплей The Lord of the Rings: Gollum

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Полноценный релиз игры состоится 25 мая.

В сети появился новый геймплей стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Ролик опубликовал пользователь под ником 7anouneh.

Автор YouTube-канала выложил видео за два дня до официального релиза игры. Он подчеркнул, что запись геймплея опубликована с одобрения студии Daedalic, которая выступила автором The Lord of the Rings: Gollum. Однако спустя время ролик был удален.

Отметим, что полноценный релиз игры состоится 25 мая. Она будет доступна пользователям ПК и консолей.

Ранее мы сообщали, что в сети опубликовали еще один 18-минутный геймплейный трейлер "Смуты".

Видео: YouTube / NVIDIA GeForce

Теги: the lord of the rings gollum, гемйплей, игра
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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