Вышел релизный трейлер Call of Duty: Warzone Mobile

В день релиза разработчики обещают предоставить информацию о первом игровом событии.

Студия Activision представила релизный трейлер мобильной версии шутера Call of Duty: Warzone.

Разработчики анонсировали возвращение карт "Верданск" и "Остров возрождения". Отмечается, что игра будет поддерживать функцию кросс-прогрессии, позволяя игрокам одновременно разблокировать контент в мобильной версии Warzone.

Call of Duty: Warzone выйдет 21 марта. В день релиза разработчики обещают предоставить информацию о первом игровом событии.

Ранее 2K Games представила симулятор тенниса TopSpin 2K25.

Видео: YouTube / Call of Duty