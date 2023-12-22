Вышел релизный трейлер Call of Duty: Warzone Mobile

Студия Activision представила релизный трейлер мобильной версии шутера Call of Duty: Warzone.
Разработчики анонсировали возвращение карт "Верданск" и "Остров возрождения". Отмечается, что игра будет поддерживать функцию кросс-прогрессии, позволяя игрокам одновременно разблокировать контент в мобильной версии Warzone.
Call of Duty: Warzone выйдет 21 марта. В день релиза разработчики обещают предоставить информацию о первом игровом событии.
Ранее 2K Games представила симулятор тенниса TopSpin 2K25.
Видео: YouTube / Call of Duty
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