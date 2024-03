2K Games представила симулятор тенниса TopSpin 2K25

Релиз игры состоится 26 апреля.

Студия 2K Games представила трейлер симулятора тенниса TopSpin 2K25. Игру анонсировали в середине января перед стартом Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

Авторы симулятора назвали свою игру "полностью погружающей фанатов в мир тенниса". Игрокам предоставят возможность провести полноценную карьеру теннисиста с лецензированными кортами, спортсменами и возможностью создания собственного персонажа.

Релиз TopSpin 2K25 состоится 26 апреля. Игра будет доступна пользователя ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.

Ранее мы сообщали, что авторы This War of Mine и Frostpunk показали геймплей новой игры The Alters.

Видео: YouTube / TopSpin 2K25