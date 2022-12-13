В сети опубликовали еще один 18-минутный геймплейный трейлер "Смуты"

Пользователь показал еще несколько слитых кадров из российской игры.

Автор утечки кадров по разрабатываемой российской RPG-компьютерной игры "Смута" поделился с порталом "Игромания" новым 18-минутным геймплейным роликом о проекте, а также раскрыл новые детали. Речь идет о пользователе Сергее Федорцове, который случайно обнаружил на приобретенном с рук ноутбуке тестовую сборку "Смуты". Ранее он выложил в социальные сети ролик, в котором персонаж игры путешествовал по деревне, а также общался с NPC-героями и отправлялся на свое первое задание против врагов. В кадре заметно, что в игре наблюдаются недоработки, связанные с диалогами и скриптами. Пользователь уточнил, что в его сборке игры геймерам доступно около двух часов геймплея, если учитывать прохождение побочных квестов. Однако после прохождения одного из них дальнейшая часть блокируется и не дает продолжить приключение. При этом проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5.1, который не позволил внести пользователю изменения в код.

Дополнительно Федорцев также обнаружил в файлах компьютерной игры часть карты игрового мира, на которой видны несколько населенных пунктов. По мнению владельца ноубтука, на текущий стадии разработки игра остается плохо оптимизированной и часто вылетает. Также пользователь не смог добиться стабильной частоты кадров даже на мощном компьютере с процессором Intel Core i9-13900K, видеокартой GeForce RTX 4090 и 64 ГБ оперативной памяти.

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Фото и видео: Вконтакте / игромания