Assassin’s Creed Mirage получил первый геймплейный ролик

Хакеры слили в сеть две секунды игры.

В социальные сети просочился первый ролик с игровым процессом грядущей компьютерной игры Assassin"s Creed Mirage. Пользователи слили небольшой фрагмент проекта. Однако видео длится всего две секунды, поэтому пользователи не сочли его информативным. В кадре показано, как главный герой бежит вперед. Басим, персонаж из Assassin"s Creed Valhalla, а действия происходят в Багдаде 861 года.. За счет этого фанаты франшизы смогли определить, что модель передвижения для протагониста больше всего походит на ту, что использовалась в игре Assassin"s Creed Unity.

Напомним, что Mirage была анонсирована разработчиками осенью 2022 года. Создатели обещают аудитории, что проект станет возвратом к истокам серии. На этот раз события снова перенесутся на Ближний восток, а масштабы локаций станут более камерными. Официальный релиз Assassin"s Creed Mirage должен состояться до конца 2023-го. Предположительно, на прохождение новой части у геймеров Assassin"s Creed уйдет порядка 20 часов.

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Фото и видео: Telegram / Архив GameMAG.ru