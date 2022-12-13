Вышел трейлер документального сериала "100 лет Warner Bros."

Официальный релиз проекта намечен на 25 мая.

На HBO Max 25 мая выйдут первые две серии документального мини-сериала "100 лет Warner Bros." Авторы пояснили, что проект посвящен столетию одной из крупнейших киностудий мира. Создатели включили в эпизоды интервью с актерами, режиссерами и продюсерами, которые в различные годы сотрудничали со студией. В частности, воспоминаниями о работе поделились Мартин Скорсезе, Мел Брукс, Клинт Иствуд, Тим Бертон, Оливер Стоун. Опытом съемок в фильмах для студии поделились Ким Бейсингер, Джордж Клуни, Киану Ривз, Орландо Блум, Кевин Костнер, Роберто Де Ниро, Галь Гадот, Чак Лорри, Кристофер Нолан, Дэниел Рэдклифф. Режиссером выступил номинант на "Оскар" и "Эмми" Лесли Айверкс, а рассказчиком выбран Морган Фриман.

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Фото и видео: YouTube / HBO Max