Вышли новые трейлеры ремейка System Shock и ремастера System Shock 2

Игра выйдет в свет 30 мая.

Представители компании-разработчики из студии Nightdive Studios представили свежий трейлер грядущего ремейка компьютерной игры System Shock. В ролике зрители могут увидеть новые геймплейные кадры из проекта, который будет доступен широкой аудитории на персональных компьютерах уже 30 мая текущего года. Авторы добавили, что выход игры на консольной платформе произойдет через какое-то время, но позже, чем на PC. Дополнительно создатели опубликовали в социальных сетях ролик из ремастера System Shock 2. Это видео продемонстрировано публике после пачки скриншотов. В настоящее время у ремастера нет официальной даты выхода релиза, но этот технологический продукт пользователи смогут получить бесплатно в том случае, если они предзакажут ремейк оригинальной игры.

Вышли свежие ролики "Индианы Джонса 5" и первые впечатления критиков.

Фото и видео: YouTube / Nightdive Studios