Вышли свежие ролики "Индианы Джонса 5" и первые впечатления критиков

Релиз картины в широком прокате намечен на 28 июня.

Новую часть франшизы про "Индиану Джонса" создатели из студии Lucasfilm показали на Каннском кинофестивале. Одновременно с этим в социальных сетях появились два новых ролика по картине, в которых можно увидеть еще больше моментов из сюжета, а также впечатлениям авторов фильма о работе над этим проектом. Дополнительно к этому на сайтах рецензий появляются первые оценки от кинокритиков. Большинство специалистов хвалят ленту за олдскульную атмосферу приключенческого фильма и отличную игру актера Харрисона Форда. Они называют пятую часть серии достойным прощанием с культовым персонажем. Однако некоторые критики сочли фильм пустым, "слишком безопасным" и уступающей по интересности первых трем частям. В настоящее время на сайте Rotten Tomatoes у картины пока что 50% свежести. Официальная премьера "Колеса судьбы" намечена на 28 июня, а в США фильм появится только 30 июня.

Вышел трейлер фильма "Убийцы цветочной луны" с Леонардо ди Каприо.

Фото и видео: YouTube / Lucasfilm