Технический проект ракеты-носителя будет создаваться в 2020 и 2021 годах.

"Роскосмос" изменит облик ракеты-носителя для полетов к Луне. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили в пресс-службе государственной космической корпорации. Специалисты отметили, что принято решение о смене внешнего вида ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".

По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания сообщение "Роскосмоса"

На данный момент известно, что технический проект ракеты будет создаваться в 2020 и 2021 годах. Он дополнит созданный в 2019 году эскизный проект ракеты-носителя. Сейчас разработчики рассматривают возможность удлинения центрального блока объекта.

Напомним, что ракеты должны использоваться для запуска миссий к Луне. Они отправят в космос пилотируемый транспортный корабль "Орел" с массой 20 тонн, а также посадочно-взлетный комплекс с массой в 27 тонн и модули лунной базы (27-32 тонны).

Огневые испытания двигателя РД-191М планируются на середину 2022 года.