В Японии протестировали гигантского 18-метрового робота Гандама

Робот весит примерно 25 тонн.

Во вторник, 22 сентября, стало известно в Японии протестировали огромного робота под названием Гандама. Видеозапись с места событий уже появилась в соцсетях. При этом официальная демонстрация от компании Gundam Factory Yokohama в октябре этого года.

Известно, что рост робота составляет 18 метров, а вес оценивается примерно в 25 тонн. Планируется, что Гандама станет точной копией RX-78-2 Gundam, представленного в оригинальном мультсериале в 1979 году. На кадрах видно, что робот может ходить и шевелить руками.

Планы по постройке огромного робота начались в 2014 году с запуском проекта Gundam Global Challenge.

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Видео:Daily Storm/Telegram