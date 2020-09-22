Apple может выпустить iPhone 12 mini

Смартфон будет иметь 5,4-дюймовый экран, а ее технические характеристики будут таким же как и у модели iPhone 12.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что компания Apple задумалась о выпуске мини-версии iPhone. Об этом заявил инсайдер под ником L0vetodream сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Новинка получит название iPhone 12 mini. При этом смартфон станет одним из четырех моделей в новой линейке флагманских смартфонов. Предполагается, что mini 5,4-дюймовый экран, но при этом характеристики не будут отличаться от обычной модели iPhone 12.

Напомним, что релиз новеньких iPhone ожидается в октябре этого года.

Ранее мы сообщали о том, что Apple представила новые модели умных часов и iPad.

Видео: YouTube / Осознан