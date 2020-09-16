Apple представила новые модели умных часов и iPad

iPhone в этот раз не были презентованы.

Корпорация Apple накануне провела традиционную осеннюю презентацию новых устройств. Компания провела онлайн-трансляцию без гостей и смотреть ее могли все желающие. В этом году сентябрьская пресс-конференция была посвящена Apple Watch, iPad и сервисам, а представление новых iPhone переносят на октябрь.

Apple Watch, замеряющие уровень кислорода в крови

Apple Watch Series 6. Главным нововведением устройства стал встроенный пульсоксиметр, замеряющий насыщение крови кислородом (SpO2). Этот датчик работает постоянно, даже когда человек спит. Внешне часы похожи на предыдущие версии, но теперь процессор работает на 20% быстрее. Алюминиевая версия часов будет выпускаться в пяти цветах: черный, белый, золотой, красный и синий.

Также Apple представила Watch SE. Они имеют тот же дизайн, что и Series 6, но более простое железо. Продажи обоих новинок начнутся в США 18 сентября. Apple Watch Series 6 стоит 37 тысяч рублей, SE – 25 тысяч.

Безрамочный iPad

Apple незначительно обновила "обычный" iPad, который считается самым доступным в линейке. Он остался в прежнем дизайне с 10,2-дюймовым экраном и кнопкой Home со встроенным сканером отпечатков пальцев. Главным отличием является чип A12X.

Большим изменениям подвергся iPad Air четвертого поколения. Планшет похож на iPad Pro, имеет 11-дюймовый дисплей с небольшой рамкой по периметру. У него такой же дисплей, но нет сканера лица Face ID. Вместо этого датчик отпечатков Touch ID в кнопке включения.

Продажи новых iPad начнутся в октябре. Стоимость базового устройства составляет 30 тысяч рублей за версию с Wi-Fi и 42 тысячи — за модификацию с сотовым модулем. Стоимость iPad Air начинается от 56 тысяч рублей.

Какими будут iPhone

Несмотря на то, что на вчерашней презентации ничего не говорилось про iPhone, уже практически вся информация и так известна о нем. Apple выпустит четыре смартфона, два из которых будут премиальными. Все смартфоны линейки получат OLED-дисплей.

Эксперты рекомендуют пока не приобретать iPhone 11.

Фото и видео: Apple