Эксперты рекомендуют пока не приобретать iPhone 11

В этом году Apple планирует представить четыре модели iPhone 12.

Эксперты посоветовали не покупать сейчас iPhone 11, так как он значительно снизится в цене после выхода новой модели от Apple. Также в цене упадут и iPhone SE (2020).

JPMorgan Chase опросила исследователей, и они рассказали, что продажи iPhone в целом сейчас снижаются. Ожидается, что после выхода iPhone 12 стоимость iPhone 11 и и iPhone SE (2020) значительно уменьшится.

В этом году с планирует представить четыре модели iPhone 12.

Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября.

Видео: YouTube/ Apple