Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября

По данным Bloomberg, презентация будет проходить в режиме онлайн.

Компания Apple назначила свою ежегодную презентацию, на которой она обычно демонстрирует новый iPhone, на 15 сентября. Информация появилась на официальном сайте компании. На презентации должны представить новые гаджеты, в том числе новый iPhone.

По данным Bloomberg, презентация будет проходить в режиме онлайн. Ожидается презентация четырех iPhone, новых iPad, AppleWatch и два типа наушников: AirPods Studio и HomePod.

В июле компания Apple собиралась перенести презентацию на октябрь.

IPhone 12 Pro появится в новом тёмно-синем цвете.

Видео: YouTube/ You Tech