IPhone 12 Pro появится в новом тёмно-синем цвете

Более доступные iPhone 12 без приставки “Pro” будут выпущены в фиолетовом, голубом, красном, чёрном, белом и светло-оранжевом цветах.

Линейка смартфонов iPhone 12 Pro может получить новый тёмно-синий цвет. О новой окраске и ранее появлялись слухи, но зарубежное издание DigiTimes их подтвердило.

Новый цвет может появиться вместо темно-зеленого, который используется для iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Компания таким образом сможет увеличить продажи за счет цвета, который никогда раньше не использовался.

Более доступные iPhone 12 без приставки "Pro" будут выпущены в фиолетовом, голубом, красном, чёрном, белом и светло-оранжевом цветах.

Презентация iPhone 12 ожидается 12 сентября 2020 года.

Apple планирует продать не менее 75 млн iPhone 12 до конца года.

Фото: DigiTimes