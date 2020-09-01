Apple планирует продать не менее 75 млн iPhone 12 до конца года

Новые смартфоны ожидаются в октябре, они выйдут в разном размере и дизайне.

Американская корпорация Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В целом, количество соответствуют выпуску прошлого года. Компания ожидает поставки нового iPhone в этом году на уровне до 80 миллионов единиц.

Новые смартфоны ожидаются в октябре, они выйдут в разном размере и дизайне, с возможностью пользоваться сетями 5G. Также Bloomberg сообщил, что компания планирует выпустить новый iPad Air с экраном от края до края, две новые версии Apple Watch, наушники.

Ранее Apple запатентовала замену традиционному сенсорному экрану.

Видео: YouTube/ You Tech