Apple запатентовала замену традиционному сенсорному экрану

Если технология будет реализована, смартфоны будут оснащаться по углу экрана 4 радарами, которые будут излучать радиоволны.

В сети появилась информация о достаточно интересном патенте, в котором Apple изобрела замену традиционному сенсорному экрану.

На сегодняшний день смартфоны оснащают экранами, в которых за сенсорное управление отвечает емкостный слой, отслеживающий прикосновения пользователя. В патенте же описана технология, которая для этих же целей использует мини-радары. Если технология будет реализована, смартфоны будут оснащаться по углу экрана 4 радарами, которые будут излучать радиоволны. При прикосновении устройство будет отражать координаты в двухмерном, а может быть, и в трехмерном пространстве. При последнем варианте, управлять гаджетом можно будет даже без касания до экрана.

Пока неизвестно, когда именно Apple решит реализовать новую технологию.

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Фото: pdfaiw.uspto.gov