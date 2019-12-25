Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning

Данная разработка –всего лишь патент и неизвестно, решится ли Apple реализовать эту задумку в своих устройствах.

Компания Apple подала патент на чехол, с помощью которого возможно заряжать iPhone. Это еще раз подтверждает тот факт, что в IPhone все-таки действительно хотят убрать Lightning-коннектор.

Работа данного чехла похожа на беспроводную зарядку. В нем находятся две катушки – внешняя и внутренняя. Между собой эти катушки соединены, энергия идет от одной катушки к другой, а потом доходит до смартфона.

Оба устройства – смартфон и чехол, могут заряжаться одновременно. Однако данная разработка –всего лишь патент и неизвестно, решится ли Apple реализовать эту задумку в своих устройствах.

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