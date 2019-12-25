Apple осенью добавит эмодзи с изображением матрешки

Осенью вместе iOS 14 пользователи получат новые Memoji и Emoji.

Apple в iOS 14 добавит новый эмодзи с изображением матрешки. Об этом говорится в релизе Apple Россия.

Осенью вместе iOS 14 пользователи получат новые Memoji и Emoji. Коллекция Memoji пополнится масками, прическами, головными уборами, стикерами. В Emoji появятся матрешка, чай баббл (bubble tea), итальянский жест Ma che vuo (перевод с итальянского "что ты хочешь?"), бумеранг, ниндзя, птица додо, символ трансгендерности, анатомическое сердце и легкие, бобер.

Также в компании уточнили, что появится больше способов создать уникальный образ с Memoji.

На данный момент Apple выпустила новую версию iOS 13.6.

Фото: Apple Россия