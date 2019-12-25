Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Как считают эксперты, это будет последним крупным обновлением перед появлением новой операционной системы iOS 14.

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.

Как считают эксперты, это будет последним крупным обновлением перед появлением новой операционной системы iOS 14.

В iOS 13.6 появилась новая категория симптомов в приложении "health, также добавилась возможность добавления и обмена цифровыми автомобильными ключами с помощью CarKey. Также разработчики исправили ряд ошибок, отмеченных в предыдущей версии.

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