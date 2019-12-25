Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14

Для перехода на новую версию нужно перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program.

Спустя несколько недель после официального анонса на WWDC 2020, новая операционная система Apple - iOS 14 стала доступна абсолютно всем желающим.

Для перехода на новую версию нужно перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program. При этом стоит помнить, что это бета-версия, поэтому если вы боитесь потерять какие-то важные данные или работоспособность смартфона, то следует дождаться полноценной релизной версии ОС.

Релиз официальной версии намечен на осень этого года. Обновление смогут получить все смартфоны, начиная с iPhone 6S.

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