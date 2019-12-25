Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

Основатель Telegram утверждает, что Apple и Google практически не вкладывают средства в разработку сторонних приложений для своих платформ и не несут никаких рисков.

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров считает, что Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг. В обмен разработчики лишь получают разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone. Также ситуация обстоит и в Google.

Основатель Telegram утверждает, что Apple и Google практически не вкладывают средства в разработку сторонних приложений для своих платформ и не несут никаких рисков. Чтобы выйти из такой ситуации, Дуров предложил законодательно обязать Apple открыть свободный доступ для установки приложений на свои устройства.

Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей.

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