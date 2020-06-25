Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей

Теперь эти данные будут храниться не более 18 месяцев.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.

Пичаи отметил, что при первом включении истории местоположений и поиска "будет установлено автоматическое удаление данных через 18 месяцев". Такую же функцию получит YouTube, там срок максимального хранения данных составит 36 месяцев. При этом она не будет применяться к сервисам Gmail, "Google Диск", "Google Календарь" и "Google Photo". По словам гендиректора Google, компания "не продает личные данные пользователей и не использует в рекламных целях".

Отметим, что функция по автоматическому удалению данных начала официально работать в сервисах Google с 24 июня.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров призвал бороться с Google и Apple.

Видео: YouTube / Natural Beauty BD