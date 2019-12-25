Дуров назвал "безумным" налог в 30% с продажи товаров Apple и Google

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов. Такой пост он опубликовал в Twitter.
По словам Дурова, компании взимают налог в 30%. В результате пользователям приходится платить в разы больше, а целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе.
Регуляторы игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет.
Павел Дуров
Дуров предложил в свою очередь устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple.
Фото: pixabay
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