Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple

Дело касается магазина приложений App Store.

Европейская комиссия начала расследование, в ходе которого нужно выяснить, не нарушает ли компания Apple правила, установленные в Евросоюзе для разработчиков приложений. Информация опубликована на сайте Еврокомиссии.

Расследование коснется магазина приложений App Store и условий его использования разработчиками. В частности, будет проверено, есть ли ограничения на возможность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad о более дешевых альтернативах вне App Store.

Расследование начато на основании жалоб Spotify, распространителе электронных и аудиокниг на недобросовестную конкуренцию.

Мы должны сделать так, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где Apple конкурирует с другими разработчиками приложений, используя собственные сервисы Apple Music или Apple Books". Маргрет Вестагер, датский политик, занимающая должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Также параллельно ведется расследование, с целью узнать, не нарушает ли система электронных платежей Apple Pay европейские нормы.

Инсайдер: Apple уже работает над складным iPhone.

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