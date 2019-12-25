Инсайдер: Apple уже работает над складным iPhone

Apple работает над созданием собственного складного смартфона. Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Джон Проссер. В подтверждение своих предположений инсайдер процитировал пост техноблогера Грегори МакФаддена.
Все больше исполняюсь уверенностью в том, что Apple должен выпустить складной телефон. Я уже четыре месяца хожу с Z Flip [модель складного смартфона], и я уверен, что она надежна.
Грегори МакФадден
Один из фолловеров попросил "моргнуть два раза" инсайдера, если Apple разрабатывает смартфон с гибким гаджетом, что Проссер и сделал. Однако, если такой смартфон и появится, то уже не в этом году. Однако не исключено, что в серии iPhone 13 или, на крайний случай, iPhone 14 действительно появится складной смартфон.
При этом в апреле этого года стало известно о том, что Apple зарегистрировала патент на гибкий аккумулятор.
Собственные гибкие гаджеты уже выпустили Samsung, Microsoft, Motorola и некоторые другие.
Ранее в Сети появились фото чехлов новых iPhone 12.
Фото: pixabay
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