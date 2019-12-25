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Инсайдер: Apple уже работает над складным iPhone
Сегодня, 11:11
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nastya960

Инсайдер: Apple уже работает над складным iPhone

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Но появится он точно не в этом году.

Apple работает над созданием собственного складного смартфона. Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Джон Проссер. В подтверждение своих предположений инсайдер  процитировал пост техноблогера Грегори МакФаддена.

Все больше исполняюсь уверенностью в том, что Apple должен выпустить складной телефон. Я уже четыре месяца хожу с Z Flip [модель складного смартфона], и я уверен, что она надежна.

Грегори МакФадден

Один из фолловеров попросил "моргнуть два раза" инсайдера, если Apple разрабатывает смартфон с гибким гаджетом, что Проссер и сделал. Однако, если такой смартфон и появится, то уже не в этом году. Однако не исключено, что в серии iPhone 13 или, на крайний случай, iPhone 14 действительно появится складной смартфон.

При этом в апреле этого года стало известно о том, что Apple зарегистрировала патент на гибкий аккумулятор.

Собственные гибкие гаджеты уже выпустили Samsung, Microsoft, Motorola и некоторые другие.

Ранее в Сети появились фото чехлов новых iPhone 12.

Фото: pixabay 

Теги: apple, iphone
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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