Инсайдер: Apple уже работает над складным iPhone

Но появится он точно не в этом году.

Apple работает над созданием собственного складного смартфона. Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Джон Проссер. В подтверждение своих предположений инсайдер процитировал пост техноблогера Грегори МакФаддена.

Все больше исполняюсь уверенностью в том, что Apple должен выпустить складной телефон. Я уже четыре месяца хожу с Z Flip [модель складного смартфона], и я уверен, что она надежна. Грегори МакФадден

Один из фолловеров попросил "моргнуть два раза" инсайдера, если Apple разрабатывает смартфон с гибким гаджетом, что Проссер и сделал. Однако, если такой смартфон и появится, то уже не в этом году. Однако не исключено, что в серии iPhone 13 или, на крайний случай, iPhone 14 действительно появится складной смартфон.

При этом в апреле этого года стало известно о том, что Apple зарегистрировала патент на гибкий аккумулятор.

Собственные гибкие гаджеты уже выпустили Samsung, Microsoft, Motorola и некоторые другие.

Ранее в Сети появились фото чехлов новых iPhone 12.

Фото: pixabay