В Сети появились фото чехлов новых iPhone 12

Презентация смартфона должна состояться осенью.

В сети появились новые подробности относительно iPhone 12. Традиционно презентация проходит каждый год осенью, однако, в этом месяце презентацию могут немного сдвинуть.

Недавно на сайте производителя чехлов обнаружили новый iPhone 12. Он был представлен в новом чехле, где показывалась и передняя часть аппарата. Как и ожидалось, в смартфоне сохранится большой вырез, так как там находятся много датчиков для работы фирменной системы и модули камеры.

По слухам, от большого выреза производитель откажется только в следующем году.

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Фото: gizmochina