Чип Apple A16 появится в 2022 году

Согласно новому отчету, Apple A16 будет проходить фазу пробного производства в 2021 году.

Как стало известно изданию DigiTimes, TSMC уже начала разрабатывать чип Apple A16 для iPhone и iPad. Работы уже ведутся сейчас, но в массовое производство он поступит в течение двух ближайших лет.

Согласно новому отчету, Apple A16 будет проходить фазу пробного производства в 2021 году, массовый выпуск начнется во второй половине 2022 года. Предполагается, что iPhone в этом году уже будет с новым чипом.

Сейчас в планах TSMC создание улучшенного чипа, изготовленного по 5-нм техпроцессу. СМИ предполагают, что именно для этого компания инвестировала $12 млрд в свой завод в Аризоне.

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