Bloomberg: Apple покажет первый ARM-процессор для Mac на WWDC 2020

Собственные процессоры помогут компании снизить собственные расходы.

Apple на грядущей WWDC 2020 может анонсировать переход с процессоров Intel на чипсеты собственной разработки на базе Arm. Об этом активно говорят китайские источники, которые приближены к "яблочной" компании. Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, заявил, что ноутбуки с собственным процессором Apple представит в 2021 году.

Если рассматривать информацию от Bloomberg, то Apple может рассказать о своих планах на мероприятии WWDC 2020, которое пройдёт уже 22 июня.

Процессоры Apple помогут корпорации улучшить оптимизацию программ и снизить общие расходы.

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