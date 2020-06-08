Цена на новый iPhone SE снизилась на 20%

Падение цен не коснулось крупных сетей.

Российские магазины-ретейлеры снизили цены на новинку от Apple почти на 20%. iPhone SE можно купить за 32 тысячи рублей.

Причиной падения стал новый вариант растаможевания, теперь магазины делают это не на границах РФ. Поэтому это избавляет от лишних трат и продавцов, и покупателей. Снижение при этом затронуло небольшие магазины. В крупных сетях ситуация осталась такой же.

iPhone SE – самый последний выпущенный смартфон от Apple. iPhone SE 2020 имеет флагманский процессор Snapdragon 865, одну камеру и сканер отпечатка пальца вместе Face ID.

Ранее партнер Apple намекнул на задержку выхода iPhone 12.

Видео: YouTube/ Apple