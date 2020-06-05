Партнер Apple намекнул на задержку выхода iPhone 12

Задержка связана с пандемией коронавируса.

Выход нового iPhone может быть сорван. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора партнера Apple Broadcom.

Также ожидается, что в компании не предвидится рост доходов вплоть до четвертого финансового квартала. Задержка в выпуске нового iPhone связана с пандемией коронавируса, из-за которой инженерам Apple и компаний-партнеров пришлось работать из дома.

В конце апреля информированные источники The Wall Street Journal также заявили, что выход новых смартфонов Apple задержится.

Видео: YouTube/ Enoylity Technology