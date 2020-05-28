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Новые iPhone 12 выйдут не раньше ноября

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По новым прогнозам, во втором квартале произведут только 35 миллионов новых смартфонов.

Согласно новому прогнозу инвестиционного банка Cowen, запуск серии iPhone 12 будет отложен как минимум на два месяца и состоится не в сентябре, а в ноябре.

В предыдущих отчетах источники утверждали, что массовое производств и запуск новых смартфонов будет отложен всего на месяц. По новым прогнозам, во втором квартале произведут только 35 миллионов новых смартфонов iPhone, что на 13% меньше, чем за такой же период в прошлом году.

Ранее появились сведения о примерной стоимости iPhone 12, в значимости от объема памяти и модели, цена будет варьироваться от 649 до 1099 долларов.

Видео: YouTube/ Enoylity Technology

Теги: apple, iphone
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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