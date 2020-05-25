Инсайдер назвал цены на все модели iPhone 12

Они оказались несколько выше предполагаемых.

Известный американский инсайдер Джон Проссер, который верно сообщил точные даты презентации iPhone SE и нового MacBook Pro 13, опубликовал цены всех четырех моделей линейки iPhone 12.

iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 в зависимости от объема памяти будет стоить 649 и 699 долларов. Модель с экраном 6,1 дюйма будет стоить от 749 до 799 долларов. iPhone 12 Pro будет стоить 999 долларов. И самая продвинутая модель будет стоить от 1099 долларов.

Презентация новинок должна состояться в октябре этого года.

Ранее Apple выпустила "коронавирусное" обновление iOS.

Видео: YouTube/ Enoylity Technology