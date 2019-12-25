Apple выпустила "коронавирусное" обновление iOS

Новое обновление поддерживает технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом.

Американская корпорация Apple представила обновление операционной системы iOS, которое содержит ряд функций для более удобного пользования мобильными устройствами во время пандемии коронавируса. Версия iOS 13.5 доступна для установки.

Новое обновление поддерживает технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Данную функцию Apple разработала совместно с Google для взаимодействия устройств iOS с ОС Android. В это же время корпорации пообещали не нарушать неприкосновенность личной жизни зараженных. Специальные приложения, которые смогут работать на базе данной технологии, нужно будет скачивать дополнительно. В этом должны быть заинтересованы министерства здравоохранения, считают в компаниях.

Также в iOS 13.5 усовершенствовали групповой видеочат Facetime, появилось возможность распознавать лицо в медицинской маске на лице.

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Фото: Piter.TV