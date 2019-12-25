ФБР взломало iPhone террориста без помощи Apple

В компании заявили, что создавать бэкдор в iOS не будут, так как это угрожает национальной безопасности.

После нескольких месяцев безуспешных попыток ФБР все-таки удалось взломать один из двух защищенных паролем iPhone, принадлежащих террористу Мохаммеду Саиду Альшамрани. Об этом сообщает издание CNN.

Компания Apple предоставила ФБР доступ к iCloud Альшамрани, однако отказалась помочь проникнуть в память iPhone. Разработчики сообщили, что не будут создавать бэкдор в iOS, поскольку это угрожает национальной безопасности. На одной из пресс-конференций генеральный прокурор США Уильям Барр и директор ФБР Кристофер Рэй выразили разочарование в связи с позицией Apple. В результате взломать один из двух iPhone удалось без помощи разработчиков. Альшамрани принадлежали iPhone 5 и iPhone7.

В декабре 2019 года Мохаммед Саид Альшамрани устроил стрельбу на военно-морской базе Пенсакола во Флориде. В результате происшествия погибли четыре человека, еще восемь служащих попали в госпиталь. Нападавшего застрелили правоохранители.

Ранее мы писали, что ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября.

Фото: pixabay.com