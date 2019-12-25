ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

В сеть слили данные о личности дипломата из Саудовской Аравии, который мог быть причастным ко взрыву в 2001 году.

Федеральное бюро расследований в США случайно раскрыло имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщили журналисты из The Sun. Авторы публикации отметили, что в сети оказались слиты данные о сотруднике МИД Саудовской Аравии. В тексте указывается, что дипломат по имени Муcсаед Ахмед аль-Джаррах мог помогать боевикам во время подготовки операции по взрыву Всемирного торгового центра. Мужчина работал в посольстве с 1999 по 2001 года.



В The Sun добавили, что вскоре после распространения документов по Интернету, их быстро изъяли из публичного доступа. После этого Эр-Рияд выступил с обращением о том, что отрицает возможную связь с террористами. В Объединении жертв теракта 11 сентября заметили, что в ФБР могут скрывать причастность Саудовской Аравии к трагедии.

Напомним, что 14 сентября 2019 года ФБР рассекретило имя подозреваемого в теракте 11 сентября. Им оказался подданный Саудовской Аравии. Его данные переданы адвокатам семьями погибших.

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